В России оценили риски глобального голода

Проблема глобального голода объективно ушла из повестки за последние десятилетия. Такую оценку в беседе с РИА Новости озвучил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.
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