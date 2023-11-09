Путин, звезды, полумесяц: визит президента в Казахстан стал знаковым

Владимир Аверков эти братья ещё устроят нам хоровод....верить восточным политикам вообще нельзя,надо смотреть на их поступки,а токай нарисовался уже так,что хрен сотрёшь...

Михалыч Это символы ислама и иудаизма, когда-то они входили в состав единой мировой религии (см. эти знаки на полу в церквях СПб).