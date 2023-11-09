Приветствуя российского лидера в Астане за столом переговоров, президент Казахстана сообщил, что, когда он рано утром ждал прибытия Путина в аэропорту, «на небо вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд».
Путин, звезды, полумесяц: визит президента в Казахстан стал знаковым
Комментарии
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Владимир Аверков
эти братья ещё устроят нам хоровод....верить восточным политикам вообще нельзя,надо смотреть на их поступки,а токай нарисовался уже так,что хрен сотрёшь...
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1 д.
Михалыч
Это символы ислама и иудаизма, когда-то они входили в состав единой мировой религии (см. эти знаки на полу в церквях СПб).
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1 д.
SS
Shkarinenko Serguei
Токаев неискренен,иначе бы не подыгрывал своим нацикам и не заглядывал бы в карман пиндосам, да еще и военного взаимодействия с ними захотел..Добра не запомнят,а зло исподтишка - за милую душу
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23 час.
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