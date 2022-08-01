Дмитрий СЕННИКОВ: Когда питерцы настраиваются всерьез, их тяжело остановить, но когда они теряют концентрацию…

В игре с «Локомотивом» такое тоже было: Баринов мог забить в начале первого тайма, потом Камано убежал один на один, и Миранчук бил из хорошей позиции Профессиональную карьеру Дмит­рий Сенников начинал в питерском «Локомотиве», который тренировал Гиви Нодия.