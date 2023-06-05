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Какие молитвы помогают в день памяти Ксении Петербургской 6 июня 2023 года

Какие молитвы помогают в день памяти Ксении Петербургской 6 июня 2023 года

Какие молитвы помогают в день памяти Ксении Петербургской 6 июня 2023 года Марина ОнегинаВ свое время многие люди, которые всю жизнь служили Богу, распространяли по всему миру христианство, были причислены к лику святых.

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