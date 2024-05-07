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Вечерний Новосибирск

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Владимиру Высоцкому вынесли приговор за побег из части в Новосибирске

Владимиру Высоцкому вынесли приговор за побег из части в Новосибирске

Приговор Владимиру Высоцкому огласил Новосибирский гарнизонный военный суд. В ходе суда было установлено, что Высоцкий самовольно покинул территорию воинской части 24 декабря 2022 года и поехал к себе домой.

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