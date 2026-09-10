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Клубы МЛС в 2026 году установили рекорд по трансферным тратам

МЛС объявила, что установила новые рекорды как по входящим, так и по исходящим трансферным тратам. В 2026 году в общей сложности клубы лиги потратили более 370 миллионов долларов на новых игроков, получив при этом 218 миллионов долларов суммарного дохода.

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