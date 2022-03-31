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Подоляк назвал Абрамовича эффективным посредником на переговорах делегаций России и Украины

Подоляк назвал Абрамовича эффективным посредником на переговорах делегаций России и Украины

Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, участвующий в переговорном процессе с Россией, назвал бизнесмена Романа Абрамовича «эффективным» посредником в переговорах.

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