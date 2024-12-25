В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий правила поступления в вузы

В Госдуме предлагают изменить правила поступления в вузы для выпускников колледжей. Авторы поправок к закону «Об образовании» считают, что студенты должны сдавать ЕГЭ, если выбранное направление обучения в вузе не соответствует их предыдущему образованию в колледже.
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