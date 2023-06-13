В Крыму 14 человек заразились клещевым боррелиозом

С начала года в Крыму выявили 14 случаев заражения клещевым боррелиозом. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, чаще всего клещи кусают людей в лесах, парках и на территориях с густо посаженной растительностью.
С начала года в Крыму выявили 14 случаев заражения клещевым боррелиозом. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, чаще всего клещи кусают людей в лесах, парках и на территориях с густо посаженной растительностью.
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