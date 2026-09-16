«Нефтехимик» выиграл 4-й матч подряд – 3:0 с «Сибирью», Долганов отразил 22 броска. У команды Люзенкова 4 поражения в 5 играх сезона

« Сибирь » проиграла « Нефтехимику » (0:3) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Это поражение стало для команды тренера Ярослава Люзенкова 4-м в 5 играх сезона.
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