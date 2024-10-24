Русская весна
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Русская весна

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Казахстан не хочет, чтобы его использовали для обхода санкций против России, — замглавы МИД

Казахстан не хочет, чтобы его использовали для обхода санкций против России, — замглавы МИД

Власти Казахстана не хотят, чтобы территория страны использовалась для обхода санкций, введенных в отношении России, и принимают соответствующие меры, заявил замминистра иностранных дел республики Роман Василенко в интервью польскому информационному агентству РАР.

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Комментарии
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Sergiy Che
И нашим и вашим называется - такие всегда хреново заканчивают потом....
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16 час.
И
Иван
А хватит ли зада Казахстану сидеть на 2-х табуретках одним махом?                                                                             Иван Ше.
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Имеет право...Но как же затем обращаться к России за помощью ?Не противоречит это внутреннему содержанию Токаева и его окружения? Россия имеет полное право отказать ...
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14 час.

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