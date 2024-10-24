Власти Казахстана не хотят, чтобы территория страны использовалась для обхода санкций, введенных в отношении России, и принимают соответствующие меры, заявил замминистра иностранных дел республики Роман Василенко в интервью польскому информационному агентству РАР.
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