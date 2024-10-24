И нашим и вашим называется - такие всегда хреново заканчивают потом....

А хватит ли зада Казахстану сидеть на 2-х табуретках одним махом? Иван Ше.

Ю

Юрий Зубрин

Имеет право...Но как же затем обращаться к России за помощью ?Не противоречит это внутреннему содержанию Токаева и его окружения? Россия имеет полное право отказать ...