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В жестком режиме: контроль над мигрантами усиливают, но всех проблем это не решит

В жестком режиме: контроль над мигрантами усиливают, но всех проблем это не решит

После теракта в «Крокус Сити Холл» власти взяли курс на ужесточение миграционной политики. К концу весенней сессии парламент принял сразу несколько законов об усилении контроля над иностранцами и новых основаниях для лишения гражданства РФ.

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