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Царьград

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МТС создал библиотеку для создания нейронных сетей, которой может воспользоваться любой желающий

МТС создал библиотеку для создания нейронных сетей, которой может воспользоваться любой желающий

Она предназначена как для экспертов, так и для новичков.Центр цифровых экосистем МТС объявил о разработке первой в России библиотеки CoolGraph, которая позволяет создавать графовые нейросети с помощью нескольких строк кода.

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