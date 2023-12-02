МТС создал библиотеку для создания нейронных сетей, которой может воспользоваться любой желающий

Она предназначена как для экспертов, так и для новичков.Центр цифровых экосистем МТС объявил о разработке первой в России библиотеки CoolGraph, которая позволяет создавать графовые нейросети с помощью нескольких строк кода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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