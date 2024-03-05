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То, что сделает с твоим организмом 1 чайная ложка куркумы в день, по-настоящему восхищает!

Практически все знают, что куркума — не только идеальная специя для плова, но и биологически активное вещество! Куркума используется для профилактики и лечения диабета, с помощью куркумы активно худеют и даже увеличивают размер груди, выпивая кружку теплого молока с щепоткой золотой специи ….

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