То, что сделает с твоим организмом 1 чайная ложка куркумы в день, по-настоящему восхищает!

Практически все знают, что куркума — не только идеальная специя для плова, но и биологически активное вещество! Куркума используется для профилактики и лечения диабета, с помощью куркумы активно худеют и даже увеличивают размер груди, выпивая кружку теплого молока с щепоткой золотой специи ….