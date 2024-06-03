Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Забайкальском крае

Следственными органами СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по сообщению о том, что 3 июня 2024 года в поселке Песчанка города Читы уроженец иностранного государства совершает противоправные действия в отношении детей (п.
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