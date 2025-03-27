Ультиматум Брюсселя: санкции не снимут без ЕС «Без нас никакие соглашения России и США не будут действовать» Еврокомиссия… «Без ЕС огонь не прекратится»: Еврокомиссия заявила о праве вето на сделку Путина и Трампа .