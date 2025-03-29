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Наталия Шевченко: «Это, наверное, самая тяжелая гонка в моей жизни. На стрельбе стоя были сильные порывы ветра»

Команда Свердловской области завоевала серебро в эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Шевченко бежала первый этап.

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