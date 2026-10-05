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Мокрый снег, дождь и ветер. Ухудшение погоды ожидается на Алтае

Мокрый снег, дождь и ветер. Ухудшение погоды ожидается на Алтае

В некоторых районах края столбики термометров ночью опустятся до -5 градусов В Алтайском крае днем 6 октября и ночью 7 октября ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает региональный Гидрометцентр.

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