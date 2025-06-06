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Царьград

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию после визита на Украину

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию после визита на Украину

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл из Вены в Калининград. Визит связан с недавними инцидентами с беспилотниками у АЭС, представляющими угрозу.

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