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Мировые Новости

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Экспертиза PIONEER: цены на офисы внутри Третьего кольца выросли на 50%

Экспертиза PIONEER: цены на офисы внутри Третьего кольца выросли на 50%

По итогам первого полугодия 2026 года наиболее динамичный рост средневзвешенной цены предложения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован внутри Третьего транспортного кольца: на 50% по сравнению с первым полугодием 2025 года, отмечают аналитики PIONEER.

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