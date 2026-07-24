Экспертиза PIONEER: цены на офисы внутри Третьего кольца выросли на 50%

По итогам первого полугодия 2026 года наиболее динамичный рост средневзвешенной цены предложения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован внутри Третьего транспортного кольца: на 50% по сравнению с первым полугодием 2025 года, отмечают аналитики PIONEER.
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