Экспертиза PIONEER: цены на офисы внутри Третьего кольца выросли на 50%

По итогам первого полугодия 2026 года наиболее динамичный рост средневзвешенной цены предложения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован внутри Третьего транспортного кольца: на 50% по сравнению с первым полугодием 2025 года, отмечают аналитики PIONEER.