Дефицит кадров в промышленности хотят решить за счет роботов, но они тоже в дефиците

Заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации, сенатор от Курганской области Сергей Муратов высказался, что роботизация и автоматизация технологических процессов является самым "быстрым и правильным" решением кадровой проблемы в России.
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