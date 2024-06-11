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Осужденный экс-глава КНБ Казахстана попросил о помиловании

Осужденный экс-глава КНБ Казахстана попросил о помиловании

На данный момент он помещен в следственный изолятор.Карим Масимов, бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ), осужденный за государственную измену, попытку захвата власти и злоупотребление служебными полномочиями, обратился к президенту Республики Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помиловании.

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