Осужденный экс-глава КНБ Казахстана попросил о помиловании

На данный момент он помещен в следственный изолятор.Карим Масимов, бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ), осужденный за государственную измену, попытку захвата власти и злоупотребление служебными полномочиями, обратился к президенту Республики Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помиловании.
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