Заброшенный мир в объективе Маттиаса Хакера

Немецкий фотограф Маттиас Хакер (Matthias Haker) любит фотографировать архитектуру. Особый художественный интерес он испытывает к архитектурным нюансам заброшенных зданий: от разрушающихся танцевальных залов и гостиничных вестибюлей до покинутых больниц и заводов.