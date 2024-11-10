Заброшенный мир в объективе Маттиаса Хакера

Немецкий фотограф Маттиас Хакер (Matthias Haker) любит фотографировать архитектуру. Особый художественный интерес он испытывает к архитектурным нюансам заброшенных зданий: от разрушающихся танцевальных залов и гостиничных вестибюлей до покинутых больниц и заводов.
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