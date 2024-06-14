Белоусов занялся Галкиным? В особняке старшего брата комика проходят обыски. И снова информация о хищениях в оборонке

Вчера уже ближе к вечеру стало известно, что в доме у Галкина проходят обыски. Но не у того Галкина*, который муж Пугачевой, а у его старшего брата Дмитрия, занимающего должность гендиректора ООО "Военно-промышленная компания", специализирующейся на выпуске легкой колесной бронетехники.
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