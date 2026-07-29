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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Барсы» Гарсия о трансферах «Реала»: «Неправильно сосредотачиваться на других, у нас отличная команда. Отличные игроки – не все, что необходимо»

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия  высказался о трансферных приобретениях «Реала» этим летом. «Было бы ошибкой сосредотачиваться на других.

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