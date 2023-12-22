СБУ: задержан глава управления МО по делу о хищении на 1,5 млрд гривен

Руководитель одного из главных управлений Минобороны Украины был задержан в Киеве по подозрению в хищении 1,5 млрд гривен, что равно 40 млн долларов США, при закупках артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины.
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