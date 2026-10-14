Корреспондент Zvezdanews Игорь Лапик работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался со снайперами 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
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