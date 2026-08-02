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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Ярославле прошло чествование «Локомотива». Игрокам вручили миниатюрные копии Кубка Гагарина, перстни и почетные знаки Ярославской области

В Ярославле прошла церемония чествования «Локомотива» и «Локо». Игроки, тренеры и персонал клубов получили награды за завоевание Кубков Гагарина и Харламова.

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