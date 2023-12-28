Программу перекрестных полетов на МКС продлят до конца 2025 года

Российская государственная корпорация "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) пришли к соглашению продолжить программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) до 2025 года включительно.
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