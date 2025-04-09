Историк рассказал о значении взятия Кенигсберга в 1945 году

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Цитадель прусского милитаризма пала в результате освобождения Кёнигсберга от немецких войск, взятие столицы Восточной Пруссии было архиважным в завершении войны, об этом упоминали лидеры трех ведущих держав мира на Ялтинской конференции, заявил РИА Новости научный … .