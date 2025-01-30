Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Плановая экономика - это расчет ВСЕХ производств в масштабе государства, а рыночная экономика БЕЗ планирования на уро...Вот это поворот —...
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    Я вам больше скажу, что плановую и рыночную экономики сегодня совмещают в Германии и Швеции, во Франции, даже в Япони...Вот это поворот —...
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Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом

Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом

Политнавигатор Если ВС РФ в ближайшие месяц-два возьмут Красноармейск и Димитров (Покровск и Мирноград), то в грядущих с американцами переговорах по Украине будут обсуждаться конституционные границы России.

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