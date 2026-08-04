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Русская Семёрка

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«Дьявольский ветер»: самая безумная экзекуция в истории

Картина Василия Верещагина и кадры из советского фильма «Капитан Немо» создали в массовом сознании жуткий образ казни времён восстания сипаев: привязанные к жерлам пушек индийцы, разрываемые на части пушечным ядром.

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