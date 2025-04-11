На днях в этих ваших интернетах появилось небольшое видео, выложенное журнальчегом DOXA (иноагенты и просто враги) на коем украинская омбудсменша предлагает признать заслуги укропских блядей (это не мат, а вполне себе точное слово) - они, дескать, популяризируют информацию о ВСУ, помогают фронту, перетягивают европейских мужчин на сторону Украины и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В прятки со смертью и чудеса выживания: Раненый снайпер, за которым охотились дроны, 17 дней полз к своим
- Штурмовик ВСУ притворился мирным, чтобы начать новую жизнь под Курском: "Военного сдала всего одна деталь"
- «Сидят в клетке»: в Петербурге чеченцы поставили на колени детей, давших показания на кавказцев
Свежие комментарии