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Почему Украина своих лядей выдрессировала, а мы не можем?

 На  днях в этих  ваших  интернетах появилось  небольшое  видео, выложенное журнальчегом   DOXA  (иноагенты и просто враги) на коем  украинская омбудсменша  предлагает  признать   заслуги укропских  блядей (это не  мат, а  вполне себе  точное слово) -  они,  дескать, популяризируют  информацию  о ВСУ,  помогают  фронту, перетягивают  европейских  мужчин  на сторону  Украины и  т.

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