Карта: как выросло число мигрантов в Европе с 2000 по 2024 год / © Visual Capitalist Инфографика основана на оценках Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (UN DESA) и сопоставляет численность проживающих в разных странах мигрантов в июле 2000-го и июле 2024 года.