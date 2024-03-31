Любимые места инспекторов ГИБДД — где они ждут нарушителей?

В каких местах вас могут поджидать инспекторы ГИБДД? На каких участках нужно повышать бдительность? Объездные дороги Почти в каждом городе есть неприметные улицы, которые огибают жилые массивы и связывают между собой спальные районы.
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