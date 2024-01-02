В Челябинске начали поиски четвертого подозреваемого в нападении на бойца СВО

В Челябинской области объявили в розыск четвертого подозреваемого в нападении на участника СВО. Еще троих фигурантов задержали, им предъявили обвинения, в суд направили ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
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