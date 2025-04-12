Краснодарские полицейские уличили жителя Приморья в мошенничестве

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по городу Краснодару на одной из улиц краевого центра задержали 26-летнего жителя Приморского края, подозреваемого в мошенничестве.