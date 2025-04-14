Ульянов спросил Рубио, не хотят ли США прекратить атаки ВСУ по российским гражданам

Он прокомментировал публикацию американского госсекретаря в соцсети X Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя пост государственного секретаря Марко Рубио в социальной сети Х, задался вопросом, не хочет ли Вашингтон положить конец регулярным украинским атакам по мирным жителям в России.
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