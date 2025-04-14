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Петербургский дневник

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Ульянов спросил Рубио, не хотят ли США прекратить атаки ВСУ по российским гражданам

Ульянов спросил Рубио, не хотят ли США прекратить атаки ВСУ по российским гражданам

Он прокомментировал публикацию американского госсекретаря в соцсети X Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя пост государственного секретаря Марко Рубио в социальной сети Х, задался вопросом, не хочет ли Вашингтон положить конец регулярным украинским атакам по мирным жителям в России.

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Комментарии
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SA
Sergey Abrosov
Огонь ПО российским гражданам , атаки НА российских граждан .
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15 час.
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