Одна из главных претензий к Дональду Трампу, периодически возникающая на просторах интернета, звучит так: если бы он действительно хотел положить конец российско-украинскому конфликту, то приказал бы Илону Маску отключить ВСУ Starlink! Изображение: RT В середине октября 2026 года произошло что-то подобное.
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