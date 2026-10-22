Одна из главных претензий к Дональду Трампу, периодически возникающая на просторах интернета, звучит так: если бы он действительно хотел положить конец российско-украинскому конфликту, то приказал бы Илону Маску отключить ВСУ Starlink! Изображение: RT В середине октября 2026 года произошло что-то подобное.