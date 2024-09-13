Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный бизнес-гороскоп за 16 - 22 сентября

Финансовое положение стабильно, что даст даже возможность рискнуть и вложить деньги в новый бизнес. Повышение вашего статуса, которое вполне вероятно на этой неделе, потребует дополнительной ответственности и напряженной работы.
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