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Певица Манижа впервые стала мамой

Певица Манижа впервые стала мамой

Певица Манижа родила ребенка. О пополнении в семье артистка рассказала в личном блоге. На свет появилась девочка.

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Комментарии
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Evgenija Palette
На Х она, эта Манижа, и те, кто с ней рядом, со спущенными штанами,  кому-нибудь нужны... Ну, ладно - журналюги, сплошь пиарщики самих себя, часто малограмотные и пошловатые, но - устроители сайтов...!!!! Где ваша образованность, чувство СТИЛЯ, чувство ПРИЛИЧИЯ, в конце концов... &quot;Скажи мне, ЧТО ТЫ ВЫПУСТИЛ В ЭФИР, Я СКАЖУ - КТО ТЫ...&quot;... И это работает БЕЗОШИБОЧНО...
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