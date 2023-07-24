Певица Манижа впервые стала мамой

Evgenija Palette

На Х она, эта Манижа, и те, кто с ней рядом, со спущенными штанами, кому-нибудь нужны... Ну, ладно - журналюги, сплошь пиарщики самих себя, часто малограмотные и пошловатые, но - устроители сайтов...!!!! Где ваша образованность, чувство СТИЛЯ, чувство ПРИЛИЧИЯ, в конце концов... "Скажи мне, ЧТО ТЫ ВЫПУСТИЛ В ЭФИР, Я СКАЖУ - КТО ТЫ..."... И это работает БЕЗОШИБОЧНО...