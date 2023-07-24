Певица Манижа родила ребенка. О пополнении в семье артистка рассказала в личном блоге. На свет появилась девочка.
Певица Манижа впервые стала мамой
Комментарии
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Evgenija Palette
На Х она, эта Манижа, и те, кто с ней рядом, со спущенными штанами, кому-нибудь нужны... Ну, ладно - журналюги, сплошь пиарщики самих себя, часто малограмотные и пошловатые, но - устроители сайтов...!!!! Где ваша образованность, чувство СТИЛЯ, чувство ПРИЛИЧИЯ, в конце концов... "Скажи мне, ЧТО ТЫ ВЫПУСТИЛ В ЭФИР, Я СКАЖУ - КТО ТЫ..."... И это работает БЕЗОШИБОЧНО...
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