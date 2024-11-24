Иерархическая структура зрительной системы человека вдохновила учёных на создание новых вычислительных устройств

Учёные из Университета Цинхуа разработали инновационное оптоэлектронное устройство, которое может значительно улучшить вычислительные возможности в датчиках, имитируя иерархическую структуру зрительной системы человека.
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