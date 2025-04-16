Нелегальное такси — почему законы не сойдутся с реалиями

Поездка на такси в 2025 году может перестать быть повседневной и доступной услугой. Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли, рассказал, почему стоимость такси продолжит расти и что это значит для пассажиров и водителей.
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