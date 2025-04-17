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Калужские новости

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Что принято делать в Чистый четверг

Что принято делать в Чистый четверг

Считается, что Чистый четверг дает возможность каждому изменить свою жизнь к лучшему. По поверьям, неубранное жилье к Пасхе может привлечь неудачу на целый годВеликий четверг, известный также как Чистый четверг, является значимым днем в Страстной неделе.

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