Что принято делать в Чистый четверг

Считается, что Чистый четверг дает возможность каждому изменить свою жизнь к лучшему. По поверьям, неубранное жилье к Пасхе может привлечь неудачу на целый годВеликий четверг, известный также как Чистый четверг, является значимым днем в Страстной неделе.
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