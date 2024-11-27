Власти Ленинградской области учредили награду за заслуги в поисковой деятельности

Знак отличия смогут получить исследователи утерянных или неизвестных воинских захоронений Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко учредил новый региональный знак отличия «За заслуги в поисковой работе».
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