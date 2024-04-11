Солевая ванна убирает боль в спине

Большинство из нас ведет сидячий образ жизни. Может показаться, что он не слишком опасен для позвоночника, но как показывают исследования, каждый второй взрослый человек в нашей стране признает, что страдает от частых болей в спине, а седьмой – от хронических.
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