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В России оценили способность Европы заменить США в поставках оружия Украине

В России оценили способность Европы заменить США в поставках оружия Украине

Европа не сможет полностью заменить США в поставках оружия Украине. Об этом пишет газета «Известия». Согласно оценке издания, в Европе закончились старые образцы техники, в частности, танки Leopard 1 и Т-72, а западные страны не готовы делиться с Киевом современными боевыми машинами.

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