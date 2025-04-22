«Ростелеком» поддержал «Авиационно-Космический Кубок», один из дивизионов которого прошел в Твери

С 15 по 18 апреля в столице Верхневолжья прошли соревнования Первого дивизиона «Авиационно-Космического Кубка по хоккею с шайбой среди авиационно-космических команд России имени Героя Российской Федерации, заслуженного летчика-испытателя РФ С.