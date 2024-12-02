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На всякий случай: экс-прокурор США предложила Байдену превентивно помиловать самого себя

На всякий случай: экс-прокурор США предложила Байдену превентивно помиловать самого себя

Решение Джо Байдена о помиловании собственного сына Хантера, по которому всерьез плакала американская тюрьма, наделало много шума в США.

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