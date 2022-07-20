МЧС: все подтопленные дома Приморья освободились от воды

МЧС: все подтопленные дома Приморья освободились от воды

Паводковая ситуация в Приморье продолжает стабилизироваться. За сутки от воды освобождены все дома, оказавшиеся в зоне подтопления, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх